Зеленский готов заплатить штраф за нарушение карантина

Президент Украины объяснил, как случилось так, что он нарушил сразу несколько мер карантина и уверил, что готов заплатить за свой поступок.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Украинская правда«.

4 июня на странице ОП в Facebook появилось фото главы государства и его подчиненных, которые сидят в кафе и наслаждаются кофе. И ничего удивительного бы не случилось, если бы не одно но: в стране до сих пор действует карантин, который президент вчера демонстративно нарушил.

Сегодня же Владимир Зеленский рассказал, как так получилось, что он нарушил карантин:

«Мне сказали, я и зашел… Если я что-то нарушил, то готов заплатить штраф».

Объяснил эту неоднозначную ситуацию и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который также присутствовал в данном кафе:

«Когда мы вчера шли по улице и хотели купить кофе с собой… Но к нам вышел ресторатор, который рассказал, что хочет открыть свой бизнес как можно скорее, в принципе, как и любой другой бизнесмен. Он сказал нам — смотрите, мы полностью готовы, чтобы уже работать в условиях карантина. Мы просто зашли, чтобы проверить».

Ляшко добавил, что действительно, в том кафе всё было в условиях нормы:

«Мы смотрели, как всё будет работать, ведь мы переживаем: у нас число заболевших не уменьшается, а остается на стабильном уровне. И президент, и я переживаем… Не стоит рассматривать эту ситуацию как нарушение карантина. Рассматривайте это как инспекцию».

Напомним, ранее мы писали, что полиция может оштрафовать Зеленского за нарушение карантина.