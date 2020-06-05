Апелляцию на арест Антоненко перенесли на 15 июня

05.06.2020 10:57

Укринформ

Рассмотрение апелляции в Киевском апелляционном суде на заключение подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко ( "Риффмастера") перенесли на 15 июня.

Об этом во время выступления на акции под Верховной Радой об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова заявил руководитель юридической фирмы, приобщенной к защите Антоненко, Леонид Маслов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня в апелляционном суде должно было состояться судебное заседание, на котором должен был рассматриваться вопрос о заключении Андрея Антоненко. Оно, как всегда, было перенесено, так как не пришли материалы дела из Печерского суда. Следующее заседание будет 15 июня", — отметил Маслов.

Как сообщал Укринформ, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

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О задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 12 декабря 2019 года.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

22 мая адвокат Николай Ореховский сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершено.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень. Впоследствии адвокат Дугарь Виталий Коломиец сообщил, что более 500 человек меньше чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

По материалам: ukrinform.ru