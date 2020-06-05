Аваков — о деле Маркива: Ожидаем конца карантина в Италии

05.06.2020 12:49

Укринформ

Украина ожидает объявления даты заседания итальянского апелляционного суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива после завершения в Италии карантина в связи с COVID-19.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, выступая во время часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы ожидаем конца карантина в Италии в связи с COVID-19, когда объявят о заседании апелляционного суда, где, мы уверены, у нас очень хорошие позиции", — сказал Аваков.

Он добавил, что Украина продолжит прилагать дипломатические усилия по освобождению Маркива на межправительственном уровне.

Министр напомнил, что в прошлом году Нацполиция возобновила расследование обстоятельств убийства итальянского фотографа Адреа Рокелли.

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"Несколько недель назад был проведен следственный экспермент, который полностью доказывает: Маркив не мог быть причастен, даже физически, даже на расстоянии к этому убийству. Поэтому мы стараемся и считаем, что Маркив будет освобожден. Я хочу, чтобы это произошло в ближайшие месяцы", — подчеркнул глава МВД.

Как сообщалось, 25 мая группа экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провела в Славянске следственный эксперимент в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Рокелли и российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года.

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Боец Нацгвардии Маркив был задержан в Италии летом 2017 г. по обвинению в якобы причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Рокелли 24 мая 2014 г. в районе Славянска Донецкой области.

12 июля 2019 суд Павии приговорил украинца к 24 годам лишения свободы. Защита Маркива назвала приговор политическим и заявила о намерении подать апелляцию. Впоследствии адвокаты сообщили, что решение апелляционного суда можно ожидать весной 2020 года.

Президент Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ приложить максимум усилий для возвращения Маркива на родину.

Фото: RFE/RL

По материалам: ukrinform.ru