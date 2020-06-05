Более 40% украинцев считают, что страна "сшивается" — КМИС

Опрос

05.06.2020 13:45

Укринформ

Почти половина украинцев, принявших участие в опросе КМИС, считает, что страна развивается, а другая половина уверена, что жизнь здесь становится невыносимой.

Об этом сказал заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, представляя на пресс-конференции результаты всеукраинского репрезентативного исследования общественного мнения «Общественно-политические ориентации населения Украины», сообщает корреспондент Укринформа.

«47% респондентов считают, что Украина медленно, но развивается и превращается в развитое государство. В то же время 46% выбрали противоположное суждение, что Украина стагнирует и жизнь становится все более невыносимой », — сказал Грушецкий.

По его словам, 40,8 % опрошенных считают, что Украина как страна "сшивается", идет путем объединения, а 46,1% имеют противоположное мнение.

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При этом, 43,7% участников этого исследования высказали мнение, что для Украины важнее всего независимость и целостность ее границ, а 34.5% убеждены, что важнее благосостояние ее граждан.

Согласно опросу, 29,6% респондентов считают, что Украине важно победить в войне, а 49,1% — что в первую очередь необходимо сейчас развивать экономику.

Киевский международный институт социологии в течение 26 — 30 апреля 2020 г. провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Целью исследования было изучить внутри- и внешнеполитические ориентации граждан Украины и выяснить актуальные президентские и партийные рейтинги.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно неподконтрольны власти Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2.6% для показателей близких к 50%, 2.2% — для показателей близких к 25%, 1.7% — для показателей близких к 10%, 1.1% — для показателей близких к 5%.

По материалам: ukrinform.ru