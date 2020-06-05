Итальянским самолетом из Мьянмы возвращаются 14 украинцев

05.06.2020 14:51

Укринформ

На борту самолета итальянской авиакомпании из Мьянмы вылетели 14 украинцев, которые «застряли» в этой стране в связи с карантином, введенным из-за COVID-19.

Об этом сообщило в Facebook Посольство Украины в Таиланде.

«Сегодня наконец возвращаются домой 14 граждан Украины, которые «застряли» в Республике Союз Мьянма в связи с карантинными мерами, введенными странами с целью борьбы с COVID-19 … В 12.55 из аэропорта г.Янгон вылетел самолет итальянской авиакомпании «Neos Airlines» с нашими гражданами на борту», ​​- говорится в сообщении.

В диппредставительстве проинформировали, что этот специальный коммерческий рейс был организован Министерством иностранных дел Италии. Посольство Украины в Королевстве Таиланд оперативно разработало с Посольством Италии в Мьянме возможность посадки на спецрейс граждан Украины, а с Генеральным консульством Украины в Милане — получение разрешения итальянских властей на пересечение гражданами Украины государственной границы с целью транзита.

«Впереди у наших соотечественников очень сложный путь по маршруту Янгон-Милан-Минск-Украина. Это два перелета, 17-часовая пересадка, ночь в аэропорту г.Милан, переход через белорусско-украинскую границу и дорога через территорию Украины домой », — отметили в посольстве.

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Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

Сейчас в Украине до 22 июня действует адаптивный карантин.

По материалам: ukrinform.ru