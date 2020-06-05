Ляшко предлагает не открывать детские оздоровительные лагеря этим летом

05.06.2020 22:07

Укринформ

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что этим летом не надо открывать детские оздоровительные учреждения.

Об этом Ляшко заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Кроме капельных инфекций существует огромное количество кишечных инфекций. Это сейчас главная дискуссия, разрешит ли санитарный врач открыть детские оздоровительные учреждения, или не разрешит. Я сейчас придерживаюсь мнения, что детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя, поскольку во время оздоровления у нас происходит около 80 вспышек кишечных инфекций. В это время детей забирают с оздоровления, завозят в инфекционные стационары, в инфекционных стационарах сейчас есть больные коронавирусом. Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности инфицирования еще и коронавирусом. Поэтому предложение воздержаться к стабилизации эпидемиологической ситуации ", — заявил Ляшко.

По его словам, после карантина социальная дистанция и мытья рук должны стать правилом жизни.

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"Этот год мы должны научиться жить так, как это было во время карантина. То есть социальная дистанция, мытье рук, чистые руки должны стать нашим правилом жизни", — пояснил Ляшко.

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что детские лагеря в Украине заработают только на последнем этапе выхода из карантина.

По материалам: ukrinform.ru