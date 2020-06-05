Медики получили повышенную зарплату за март — Степанов

Коронавирус

05.06.2020 10:19

Укринформ

Повышенные зарплаты медикам, работающим с COVID-19, за март были выплачены в полном объеме.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга, сообщает корреспондент Укринформа.

"Заработные платы за март были выплачены в полном объеме, это 300%. Заработные платы, начиная с апреля, мая и т. д., для медицинских работников, которые работают непосредственно с больными COVID-19, уже выплачиваются через НСЗУ", — сказал Степанов.

Он напомнил, что Кабинет министров ввел 4 пакета на оказание медицинской помощи при COVID-19: экстренная медицинская помощь, два пакета стационарной медпомощи, мобильные бригады, которые выезжают к больному и делают тестирования.

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"По всем этим пакетам заключены договоры и перечислены средства на счета тех больниц, которые уже платят эту повышенную зарплату медработникам, участвующим в лечении больных с COVID-19", — подчеркнул Степанов.

Он добавил, что постановлением правительства четко регламентировано, что эти средства идут именно на оплату труда медицинских работников и лечение COVID-19.

Как сообщал Укринформ, в Украине подтверждено 25 963 случая COVID-19, за сутки зафиксировано 553 новых.

По материалам: ukrinform.ru