МКИП будет рекомендовать на должность языкового омбудсмена Литынского

05.06.2020 18:34

Укринформ

Победителем конкурсного отбора на должность уполномоченного по защите государственного языка стал Святослав Литынский.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"2 июня 2020 года в Министерстве культуры и информационной политики Украины состоялось заседание комиссии по отбору кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка. По результатам собеседования с кандидатами в соответствии с решением комиссии победителем отбора стал Литынский Святослав Владимирович", — говорится в сообщении.

Комиссия рекомендовала представить на рассмотрение Кабинета министров кандидатуру Литынского на должность уполномоченного по защите государственного языка.

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Сам Литинский в Facebook поблагодарил за поддержку и заявил, что хочет "применить свои знания и опыт в интересах всех граждан Украины".

"То, что мою кандидатуру на рассмотрение Кабмина вносят сразу два из трех предусмотренных законом субъектов представления — Минкульт и Минюст — для меня оказалось приятной неожиданностью, как и единодушное решение в мою поддержку представительной комиссии Минкульта в составе должностных лиц и уважаемых экспертов, которые оценивали разных кандидатов", — отметил он.

Литынский также подчеркнул, что "не является кандидатом ни от одной партии, политиков или политических групп".

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров 6 мая освободил Татьяну Монахову от должности уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию.

Сама Монахова в интервью СМИ главной причиной своей отставки назвала то, что за шесть месяцев в должности ей так и не удалось добиться создания Секретариата уполномоченного по защите государственного языка.

Татьяна Монахова была назначена на должность уполномоченного по защите государственного языка 27 ноября 2019 года.

Фото: 032.ua

По материалам: ukrinform.ru