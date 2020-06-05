МКИП будет рекомендовать на должность языкового омбудсмена Литынского
МКИП будет рекомендовать на должность языкового омбудсмена Литынского
05.06.2020 18:34
Укринформ
Победителем конкурсного отбора на должность уполномоченного по защите государственного языка стал Святослав Литынский.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
"2 июня 2020 года в Министерстве культуры и информационной политики Украины состоялось заседание комиссии по отбору кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка. По результатам собеседования с кандидатами в соответствии с решением комиссии победителем отбора стал Литынский Святослав Владимирович", — говорится в сообщении.
Комиссия рекомендовала представить на рассмотрение Кабинета министров кандидатуру Литынского на должность уполномоченного по защите государственного языка.
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Сам Литинский в Facebook поблагодарил за поддержку и заявил, что хочет "применить свои знания и опыт в интересах всех граждан Украины".
"То, что мою кандидатуру на рассмотрение Кабмина вносят сразу два из трех предусмотренных законом субъектов представления — Минкульт и Минюст — для меня оказалось приятной неожиданностью, как и единодушное решение в мою поддержку представительной комиссии Минкульта в составе должностных лиц и уважаемых экспертов, которые оценивали разных кандидатов", — отметил он.
Литынский также подчеркнул, что "не является кандидатом ни от одной партии, политиков или политических групп".
Как сообщал Укринформ, Кабинет министров 6 мая освободил Татьяну Монахову от должности уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию.
Сама Монахова в интервью СМИ главной причиной своей отставки назвала то, что за шесть месяцев в должности ей так и не удалось добиться создания Секретариата уполномоченного по защите государственного языка.
Татьяна Монахова была назначена на должность уполномоченного по защите государственного языка 27 ноября 2019 года.
Фото: 032.ua
По материалам: ukrinform.ru