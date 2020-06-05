Никакого присоединения не будет – блогер из ОРДЛО рассказал, какое будущее ждет «Л/ДНР»

Блогер «Дон РФ», проживающий в так называемой «ДНР», считает, что РФ в очередной раз использует жителей Донбасса. Так он отреагировал на то, что жителям ОРДЛО, у которых есть паспорта РФ, разрешили голосовать за поправки в Конституцию РФ. Блогер считает, что не нужно расценивать эту предоставленную возможность жителям ОРДЛО, как сближение с РФ.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети блогера «Дон РФ», передает НБН.

Блогер «Дон РФ» отметил, что Кремль до сих пор так и не признал «Л/ДНР». По его словам, о воссоединении с РФ речи идти не может, несмотря на то, что жителям ОРДЛО, имеющим паспорта РФ, разрешили голосовать за изменения в Конституцию РФ.

«Самое грустное во всем этом, что никакого присоединения не будет», — пишет блогер.

По словам блогера, Российская Федерация не может себе позволить провернуть сценарий «Крым-2». Блогер пишет, что Донбасс ждет Приднестровский сценарий, но вероятны и другие сценарии, например «Абхазский» или «Карабах».

«Если повезет, то будет Приднестровье, а если нет, то – Абхазия, если не повезет сильно, то НКР с постоянной пограничной вялотекущей войной».

Ранее мы сообщали, результаты соцопроса: сколько украинцев считают, что для достижения мира на Донбассе необходимо вести переговоры с так называемыми «Л/ДНР».