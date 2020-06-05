Сколько украинцев считают, что для достижения мира на Донбассе необходимо вести переговоры с «Л/ДНР»: соцопрос удивил результатами

Киевский международный институт социологии провел ряд новых социальных опросов среди украинцев. КМИС хотел выяснить, сколько процентов людей, среди опрошенных верят в то, что в будущем Украина сможет победить РФ, а также нужно ли для достижения мира на Донбассе идти на уступки РФ и так называемым «Л/ДНР».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на данные КМИС.

50,5% опрошенных верят в то, что Украина сможет победить РФ в войне за оккупированный Донбасс. Стоить отметить, что 50,5% опрошенных, которые верят в победу Украины, отнесли себя к полюсу «национально-патриотической ориентации». А вот 10, 3% среди опрошенных, считают, что в будущем Украина проиграет России. Эти люди отнесли себя к полюсу «критически ориентированных».

Кроме того, 35,1 % среди опрошенных заявили, что идти на какие-либо уступки стране агрессору и так называемым «Л/ДНР», ради достижения мира на Донбассе, категорически нельзя.

А вот 48, 8 % респондентов считают, что ради достижения мира на Востоке Украины, Киев должен вести переговоры с РФ и представителями незаконных «республик». Люди, которые придерживаются данной позиции, отнесли себя к полюсу «критически ориентированных».

Также 27% респондентов уверены, что русский язык не становит никакой опасности независимости Украины (национально-патриотический полюс), а 48,8% среди тех, кто принял участие в соцопросе, считают, что в Украине необходимо развивать русский язык (критически ориентированные).

Стоить отметить, что в социальном опросе приняло участие 1507 человек.

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