Открытие границ ЕС для украинцев зависит от статистики COVID-19 – Кулеба

05.06.2020 13:13

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что страны ЕС откроют свои границы для украинцев после "незначительного улучшения" ситуации с COVID-19 в Украине.

Об этом Кулеба заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте, комментируя предположение о недоверии в странах ЕС к украинской статистике заболеваемости, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы ведем переговоры со всеми странами, которые представляют интерес для украинцев как точки, в которые они планируют поехать этим летом. При принятии этими странами решений о допуске граждан Украины нет проблем с доверием к статистике, нет проблем с доверием к количеству тестов", — сказал Кулеба.

Он отметил, что это проблема цифр как таковых, потому что в ЕС установлен определенный лимит количества больных на 100 тыс. населения.

"Мы находимся очень близко к этому порогу. Незначительное улучшение ситуации в Украине позволит нам вписаться в стандарты, и въезд для украинцев будет открыт", — убежден глава МИД.

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Как известно, полный запрет для въезда туристов из-за пределов ЕС действует до 15 июня, после чего страны-члены заменяют его на ограничение для туристов из определенных стран.

По состоянию на 5 июня в Украине лабораторно подтверждено 25 963 случая COVID-19, за сутки 553 новых случая.

В мире в целом подтверждено более 6,7 миллиона случаев коронавируса, включая 393 тысячи летальных, выздоровели от этого заболевания более 3,2 миллиона человек.

По материалам: ukrinform.ru