Под Кабмином — акция против полицейского произвола

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05.06.2020 15:37

Укринформ

Под зданием Кабинета министров в Киеве стартовал митинг КиевПрайда совместно с рядом общественных организаций "Против полицейского произвола".

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

На месте присутствуют несколько десятков активистов и журналистов, а также дежурят более ста правоохранителей.

Участники акции требуют провести реформы правоохранительных органов; расследовать нападения, в том числе на активистов и журналистов; а также диалога полиции с обществом.

Силовики сейчас перегруппировываются вокруг активистов, на противоположной стороне улицы в Мариинском парке также дежурит часть правоохранителей.

На мероприятие периодически подходят участники с плакатами и транспарантами.

Сейчас обстановка спокойная.

Как сообщалось, ранее КиевПрайд совместно с Центром гражданских свобод и Украинским Хельсинским союзом по правам человека анонсировали проведение мирного митинга под Кабинетом министров, "чтобы привлечь внимание к полицейскому произволу".

"В течение последних лет мы проводим самое масштабное мероприятие за права человека в Украине, имя которому Марш Равенства. Наша повестка шире прав ЛГБТ+. Мы стоим за свободную и безопасную Украину для всех", — заявили организаторы накануне акции.

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Как сообщалось, в конце мая на Киевщине задержали двух служащих полиции Кагарлыка по подозрению в изнасиловании, пытках и избиении 26-летней женщины, которую вызвали в полицию в качестве свидетеля. После этого Кагарлыкское отделение полиции расформировали, а его руководство отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Кроме того, утром 29 мая в жилом квартале Броваров на Киевщине произошла стрельба между двумя группировками из-за перераспределения потока пассажирских перевозок с участием около 100 человек. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, по состоянию на 5 июня установлены 67 причастных к стрельбе в Броварах, 39 лицам избраны меры пресечения.

По материалам: ukrinform.ru