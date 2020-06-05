Под Радой митингуют за отставку Авакова

Общество
Таисия Слепцова0
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Под Радой митингуют за отставку Авакова

Под Радой митингуют за отставку Авакова

Фото

05.06.2020 10:56

Укринформ

Под Верховной Радой активисты проводят митинг об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Участие в мероприятии принимают более 350 человек, сообщает корреспондент Укринформа.

"У меня лично уже нет вопросов к Авакову. Мы знаем, что этот министр не изменит ситуации. Мы переходим в зал парламента. Аваков должен уйти", — сказала нардеп Инна Совсун.

Под Радой митингуют за отставку Авакова

Со своей стороны активист Сергей Стерненко заявил, что важно выходить на протесты, чтобы показать, что в Украине не будут "мириться с произволом".

Большинство участников акции в медицинских масках. На кордоне под ВР висят плакаты с надписями "Free Riff", "FreeAntonenko", "FreeDrKuzmenko" и другие.

Под Радой митингуют за отставку Авакова

Во время акции на площади был установлен символический "памятник полицейской реформе" — авто, на котором написано "полиция".

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Площадь частично задымленная белым и оранжевым дымом.

Под Радой митингуют за отставку Авакова

Акция «Авакова в отставку» под Верховной Радой / Фото: Юлия Овсянникова и Олег Давыденко, Укринформ

Под Радой митингуют за отставку Авакова

Под Радой митингуют за отставку Авакова

Под Радой митингуют за отставку Авакова

Под Радой митингуют за отставку Авакова

Под Радой митингуют за отставку Авакова

Под Радой митингуют за отставку Авакова

Под Радой митингуют за отставку Авакова

Под Радой митингуют за отставку Авакова

Под Радой митингуют за отставку Авакова

Под Радой митингуют за отставку Авакова

Под Радой митингуют за отставку Авакова

Под Радой митингуют за отставку Авакова

Под Радой митингуют за отставку Авакова

По материалам: ukrinform.ru


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