Под Радой митингуют за отставку Авакова

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05.06.2020 10:56

Укринформ

Под Верховной Радой активисты проводят митинг об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Участие в мероприятии принимают более 350 человек, сообщает корреспондент Укринформа.

"У меня лично уже нет вопросов к Авакову. Мы знаем, что этот министр не изменит ситуации. Мы переходим в зал парламента. Аваков должен уйти", — сказала нардеп Инна Совсун.

Со своей стороны активист Сергей Стерненко заявил, что важно выходить на протесты, чтобы показать, что в Украине не будут "мириться с произволом".

Большинство участников акции в медицинских масках. На кордоне под ВР висят плакаты с надписями "Free Riff", "FreeAntonenko", "FreeDrKuzmenko" и другие.

Во время акции на площади был установлен символический "памятник полицейской реформе" — авто, на котором написано "полиция".

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Площадь частично задымленная белым и оранжевым дымом.

Акция «Авакова в отставку» под Верховной Радой / Фото: Юлия Овсянникова и Олег Давыденко, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru