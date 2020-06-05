Под Радой митингуют за отставку Авакова
Под Радой митингуют за отставку Авакова
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05.06.2020 10:56
Укринформ
Под Верховной Радой активисты проводят митинг об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
Участие в мероприятии принимают более 350 человек, сообщает корреспондент Укринформа.
"У меня лично уже нет вопросов к Авакову. Мы знаем, что этот министр не изменит ситуации. Мы переходим в зал парламента. Аваков должен уйти", — сказала нардеп Инна Совсун.
Со своей стороны активист Сергей Стерненко заявил, что важно выходить на протесты, чтобы показать, что в Украине не будут "мириться с произволом".
Большинство участников акции в медицинских масках. На кордоне под ВР висят плакаты с надписями "Free Riff", "FreeAntonenko", "FreeDrKuzmenko" и другие.
Во время акции на площади был установлен символический "памятник полицейской реформе" — авто, на котором написано "полиция".
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Площадь частично задымленная белым и оранжевым дымом.
Акция «Авакова в отставку» под Верховной Радой / Фото: Юлия Овсянникова и Олег Давыденко, Укринформ
По материалам: ukrinform.ru