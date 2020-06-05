Посольство Украины в Штатах возобновляет прием соотечественников
Посольство Украины в Штатах возобновляет прием соотечественников
05.06.2020 22:34
Укринформ
Посольство Украины в США с 9 июня восстанавливает прием посетителей по консульским вопросам, при этом консульский прием будет проводиться только по предварительной записи.
Об этом сообщили на Facebook странице посольства Украины в США.
Отмечается, что консульский прием будет проводиться по паспортным, нотариальным вопросам, а также по вопросам гражданства. Записаться на прием можно:
- по паспортным вопросам — на сайте ukremb.net;
- по вопросам нотариата — через электронный адрес kostyantyn.vorona@mfa.gov.ua (в обращении просят указать запрашиваемое нотариальное действие, фамилию и имя заявителя и контактный номер телефона);
- по вопросам гражданства, на постоянное проживание и истребования — через электронный адрес hanna.babenko@mfa.gov.ua.
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Также в посольстве сообщили, что в ближайшее время обнародуют новый алгоритм записи на консульский прием.
При этом при посещении посольства граждане должны соблюдать следующие правила:
- приходить на прием в назначенное время;
- иметь при себе все необходимые заполненные заявления, оригиналы и копии документов, money order на определенную сумму консульского действия;
- использовать средства индивидуальной защиты (защитные маски и перчатки).
По консульским вопросам просят обращаться на электронную почту consul_us@mfa.gov.ua. В случае угрозы жизни или смерти можно звонить на "горячую линию" (1) 202322 2616.
По материалам: ukrinform.ru