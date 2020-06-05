Правозащитники бьют тревогу: Кремль готовит в «Л/ДНР» новых агентов влияния «русского мира»

Украинские правозащитники «Восточной правозащитной группы» рассказали, как подконтрольные РФ оккупационные «власти» ОРДЛО занимаются «патриотическим» воспитанием детей и молодежи на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-страницу «Восточной правозащитной группы».

Украинские правозащитники «Восточной правозащитной группы» бьют тревогу. По информации правозащитников, подконтрольные РФ оккупационные «власти Л/ДНР» реализовывают свои программы по зомбированию детей и молодежи. Правозащитники пишут, что оккупанты хотят воспитать у детей, которые проживают на оккупированных территориях Донбасса, полностью пророссийское мышление.

Для этого в ОРДЛО, по информации «Восточной правозащитной группы» действует ряд программ. Например, одна из них называется «Воспитываем юного гражданина». Правозащитники поделились фотографией анкеты, которая предназначена для родителей ребенка. В анкете есть такие вопросы:

«Беседуете ли вы с ребенком на нравственно-патриотические темы?», «Смотрите ли вы с ребенком фильмы на военную тематику, слушаете ли песни военных лет ?» и другие вопросы на эту тематику.

Правозащитники уверены, что такие программы «воспитания» детей разрабатываются в Кремле. А «власти Л/ДНР» непосредственно воплощают их.

«Оккупационные администрации вливают огромные ресурсы, для воспитания новых агентов влияния «русского мира», — пишут правозащитники.

ОККУПАЦИОННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ РФ ПРОДОЛЖАЮТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СВОИ ПРОГРАММЫ ПО ЗОМБИРОВАНИЮ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В… Gepostet von Восточная Правозащитная Группа am Donnerstag, 4. Juni 2020

Правозащитники отметили, что они работают над тем, чтобы установить личности причастных к этому идеологов и политтехнологов.

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