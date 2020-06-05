КПВВ на Донбассе: штаб ООС сообщил дату открытия пунктов пропуска на линии разграничения

В штабе ООС сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию КПВВ на линии разграничения на Донбассе. Данная информация появилась и на сайте главы государства.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на сайт президента Украины.

Штаб ООС уже проводит подготовку к открытию КПВВ на Донбассе. Пропуск граждан через линию соприкосновения начнется с 10 июня. Этот вопрос поднимался во время совещания по противодействию распространения коронавируса, в котором принимал участие глава государства Владимир Зеленский.

Стоить отметить, что премьер-министр Денис Шмыгаль в свою очередь напомнил, что угроза распространения коронавирусной инфекции никуда не делась. Он отметил тот факт, что за последние трое суток в Украине стремительно возросло количество заболевших коронавирусом.

Напомним, что на данный момент на КПВВ на Донбассе действует режим «красный». Пересечь линию соприкосновения можно только в том случае, если Командующий ООС выдаст специальное разрешение.

Кроме того, ранее жители ОРДЛО запустили в социальных сетях флешмоб под лозунгами «Откройте путь к привычной жизни», «Откройте, хотим домой». Жители временно оккупированных территорий обратились к украинским властям с просьбой как можно скорее возобновить работу КПВВ.

Ранее мы сообщали, что в «минздраве ДНР» рассказали, когда откроют границу и КПВВ.