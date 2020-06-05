Разгон Майдана: еще один экс-беркутовец предстанет перед судом

05.06.2020 18:45

Укринформ

Один из экс-беркутовцев предстанет перед судом за разгон активистов на Майдане Незалежности 30 ноября 2013 года.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По результатам предварительного расследования, проведенного следователями Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора, направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего милиционера полка особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве ", — говорится в сообщении.

Бывший милиционер обвиняется в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием, служебном подлоге и в совершении должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, незаконного препятствования проведению собраний, митингов и т.д. (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 366, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

Следствие установило, что экс-беркутовец 30 ноября 2013 года превысил свои служебные полномочия и совершил административное задержание участника мирного собрания на Майдане Незалежности, "чем совершил незаконное препятствование организации и проведению собрания, а также составил заведомо неправдивые официальные документы".

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Кроме того, следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, по согласованию с Офисом генерального прокурора, сообщили о подозрении бывшему милиционеру полка особого назначения "Беркут", подчиненному ГУ МВД Украины в Киеве.

Экс-правоохранитель подозревается в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием, служебном подлоге и в совершении должностным лицом по предварительному сговору группой лиц незаконного препятствования проведению собраний, митингов и т.д. (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 366, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

Следствие установило, что 30 ноября 2013 года подозреваемый превысил свои служебные полномочия и задержал участника мирного собрания на Майдане Незалежности. Так, во время задержания экс-правоохранитель применил к потерпевшему физическую силу, незаконно препятствовал организации и проведению собрания. В дальнейшем подозреваемый составил рапорт о задержании потерпевшего, в который внес заведомо ложные сведения.

По данным ГПУ, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской. 20 из них сейчас в розыске.

Всего во время событий Революции Достоинства пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.

Так, в период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни — были арестованы и подвергнуты пыткам.

По материалам: ukrinform.ru