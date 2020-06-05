С начала года зафиксировали 30 нападений на журналистов — НСЖУ

05.06.2020 15:05

Укринформ

В мае Нацсоюз журналистов Украины зафиксировал четыре инцидента физической агрессии в отношении работников СМИ, всего за 5 месяцев 2020 года зафиксировано 30 инцидентов с применением силы в отношении журналистов.

Таковы данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов проводит совместно с партнерскими общественными организациями, сообщает 5 июня НСЖУ.

"Три из них связаны со съемками относительно соблюдения карантинных ограничений. Всего за 5 месяцев 2020 года зафиксировано 30 инцидентов с применением силы в отношении представителей медиа", — говорится в сообщении.

Так, как отмечается, значительные телесные повреждения были нанесены журналисту издания "Информбюро" (Харьков) Никите Кнышу. На своей странице в Facebook он опубликовал видео с места происшествия и свой комментарий. На видео видны на лице следы жестокого избиения. Журналист решил провести съемку о нарушении карантина — бурная ночная жизнь на парковке возле станции метро "Научная", где любит проводить досуг "золотая молодежь". Назвался журналистом и задавал молодежи вопрос о нарушении ими карантина. После съемки сюжета журналист вызвал на место события полицию, чтобы та отреагировала на нарушения. За считанные секунды после того, как полицейские уехали, на него напали и жестоко избили. Злоумышленники отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами. Уже по факту нападения Кныш вызвал полицию для следственно-оперативных действий и поехал в больницу снимать побои.

В Запорожье 7 мая на рынке "Бахчисарай" на съемочные группы центральных и региональных телеканалов набросился агрессивный мужчина. Он ругался, пытался сорвать респираторы с журналиста и оператора национального телеканала НТН, препятствовал вести съемку работы рынка во время карантина. Оператор с национального телеканала "112 Украина" вынужден был применить баллончик с газом, чтобы защитить коллег. Полицию журналисты не вызвали, но передали видео нападения в пресс-службу областного полицейского ведомства.

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Во Львове, как сообщает НСЖУ, на журналистов канала "Первый западный" набросились в парикмахерской — снова из-за съемок о работе в карантинных условиях. Работники заведения требовали от журналистов уйти, дергали за одежду и выталкивали.

Один инцидент избиения произошел в мае с участием силовиков. Так, 26 мая журналистка телеканала "Прямой" Анна Дзеба пострадала во время штурма сотрудниками Государственного бюро расследований музея Ивана Гончара. "Во время того, как представители ГБР выломали дверь в музей, они начали всех вытеснять и началась потасовка. Меня зажали два представителя ГБР в амуниции. Так, что нечем было дышать. И локтями несколько раз ударили меня в грудь и живот", — рассказала потерпевшая. При этом, по ее словам, в руках у нее был микрофон с логотипом канала, а на шее висело удостоверение.

В НСЖУ отмечают, что высокий уровень агрессии к работникам СМИ возмутителен и делает профессию журналиста опасной и на национальном, и на региональном уровнях.

"Индекс физической безопасности журналистов" — это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии в отношении журналистов в Украине. "Индекс…" составляют совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

По материалам: ukrinform.ru