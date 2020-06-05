Реинтеграция ОРДЛО в Украину не планируется – Казанский обратил внимание на важное решение, которое приняли «Л/ДНР»

На днях «власти» так называемой «ЛНР» приняли решение лишить украинский язык статуса государственного на подконтрольной им территории Луганской области. Ранее аналогичное решение приняли и в так называемой «ДНР». Изменения в «Конституциях» незаконных республик прокомментировал известный украинский журналист, блогер Денис Казанский.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-страницу Дениса Казанского.

Денис Казанский не оставил без внимания решение боевиков так называемых «Л/ДНР» лишить украинский язык статуса государственного на подконтрольных им территориях Донецкой и Луганской областей. Журналист уверен, что таким образом РФ фактически «объявила» войну украинскому языку на территории ОРДЛО. И делает это руководство Кремля, по словам журналиста, руками марионетковых «республик».

Казанский выразил уверенность, что такие решения боевиков демонстрируют то, что РФ не собирается возвращать Украине оккупированный Донбасс.

«Этот шаг свидетельствует о том, что никакой реинтеграции ОРДЛО в Украину не планируется», — пишет блогер.

Так называемый «народный совет ЛНР» лишил украинский язык статуса государственного на территории, подконтрольной… Gepostet von Денис Казанский am Donnerstag, 4. Juni 2020

Напомним, что еще в марте 2020 года «депутаты народного совета» так называемой «ДНР» поддержали инициативу главаря «республики» Дениса Пушилина и проголосовали за лишение украинского языка статуса государственного на территории оккупированной Донецкой области.

Аналогичное решение на днях приняли и в соседней «ЛНР». Отныне на территории ОРДЛО русский язык признанный единственным государственным.

Ранее мы сообщали, что Кремль готовит в «Л/ДНР» новых агентов влияния «русского мира».