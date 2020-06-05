Смерть на Бали: тела украинских супругов репатриируют до конца июня — МИД

05.06.2020 13:18

Укринформ

Тела умерших в гостиничном номере на острове Бали украинских супругов планируют репатриировать до конца июня.

Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил Укринформу директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«Репатриацию умерших граждан Украины планируется осуществить ориентировочно через 3-4 недели, учитывая необходимость оформления соответствующих документов и наличие авиарейсов», — отметил дипломат.

Он напомнил, что экспертиза правоохранительных органов Индонезии обнаружила в крови умерших супругов содержание метанола и этанола. С целью выявления источника отравления следователи провели повторный осмотр места происшествия и обнаружили дополнительные вещественные доказательства. Экспертиза изъятых материалов показала наличие в них метанола.

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«В этой связи следствие рассматривает предварительную версию причин смерти наших соотечественников – отравление метанолом», — проинформировал Погорельцев.

Директор Департамента также сообщил, что результаты аутопсии тел умерших, проведенной 18 мая, должны быть готовы в течение 1-1,5 месяца с даты проведения, то есть ориентировочно до конца июня.

"Окончательный вывод о причинах смерти украинцев будет сделан следователем по результатам аутопсии", — отметил Погорельцев.

Как сообщал Укринформ, 28 апреля Департамент консульской службы МИДа получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители – украинские граждане – были найдены мертвыми в номере одного из отелей на острове Бали (Индонезия), где они проживали. Местная полиция подтвердила факт смерти двух граждан Украины и начала следственные действия. В больнице, куда были доставлены тела умерших, провели анализы на возможное наличие у них коронавируса.

4 мая в больнице сообщили, что у умерших на острове Бали граждан Украины коронавирус выявлен не был.

По материалам: ukrinform.ru