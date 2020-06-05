В Украине состоится первый в мире онлайн-форум гражданского общества

05.06.2020 19:15

Укринформ

В Украине 13-14 июня состоится онлайн-форум "На границах" — первое в мире интерактивное событие в специально созданном геймифицированном пространстве, которое объединит около 2000 участников, в частности представителей гражданского общества.

Об этом Укринформу сообщил председатель правления Фонда социальных инноваций "Из страны в Украину", который является инициатором мероприятия, Денис Блощинский.

"Форум, прежде всего, рассчитан на людей, которые в силу обстоятельств оказались в необычных условиях — внутренне перемещенных лиц, жителей Донецкой и Луганской областей и тому подобное. Мы предлагаем собраться, чтобы вместе найти ответ на вопрос: "Как это — быть украинцем сегодня и завтра? Что может сделать каждый из нас, чтобы улучшить жизнь своей громады и страны?", — отметил он.

По словам организаторов, участников форума ждут более 130 спикеров и лекторов, 8 направлений и их кураторов, партнерские зоны общественных организаций и подборка уникального контента. "А также тенденции развития гражданского общества Украины, обмен практиками и кейсами и нетворкинг. Все это — в специально созданном для события виртуальном пространстве от украинской компании ZLAB, в котором можно будет взаимодействовать, выбрав себе аватар", — отмечают организаторы мероприятия.

"Уникальные свойства платформы позволяют общаться с группами людей в виртуальном режиме, обмениваться сообщениями в закрытых чатах, слушать лекторов, посетить выступления артистов, делиться впечатлениями в социальных сетях и делать селфи. Это уже реальность массовых событий, особенно в условиях, когда личное взаимодействие существенно ограничено", — сообщают организаторы форума.

Среди кураторов форума, которые станут менторами и координаторами дискуссий, — Валентин Красноперов, Игорь Козловский, Ирина Бек, Екатерина Сафонова, Олег Боднар, Младен Качурец, Елена Северенчук и Юлия Федив.

Читайте также: Рада планирует разрешить украинцам менять отчество

Во время дискуссий будут обсуждаться вопросы личной идентичности в условиях кардинальных изменений, роль общественной активности в современном мире и вектор будущего развития Украины. Форум "На границах" имеет целью начать важный национальный диалог, который будет продолжаться и после его окончания.

Кроме того, каждый из участников сможет принять участие в создании "Книги 2000 авторов" — сборника собранных во время мероприятия размышлений и историй успеха, точных мыслей и открытых вопросов о реальной жизни украинцев. Вечером форум пригласит гостей на развлекательную программу в виртуальной реальности с участием Alyona Alyona, ТНМК, БЕZ Обмежень, O.Torvald и других.

Инициатором форума является Фонд социальных инноваций "Из страны в Украину» при поддержке проекта USAID "Демократическое управление в восточной Украине".

Зарегистрироваться для участия в форуме можно по ссылке.

По материалам: ukrinform.ru