В Украине зафиксировали 25 963 случаев коронавируса, за сутки — 553
В Украине зафиксировали 25 963 случаев коронавируса, за сутки — 553
05.06.2020 09:05
Укринформ
По состоянию на 5 июня в Украине лабораторно подтверждено 25 411 случаев COVID-19. За сутки 588 новых случаев.
Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья.
По состоянию на утро 5 июня в Украине лабораторно подтверждено 25 963 случаев COVID-19. За сутки 553 новых случая.
Зафиксировано 15 новых летальных случаев.
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В целом по данным ЦОС 11 372 человек, летальных случаев вследствие COVID-19 — 762.
Среди заболевших 58% составляют женщины. Чаще всего COVID-19 регистрируется в возрастных группах от 30 до 49 лет — 35% и от 50 до 69 лет — 37%.
Больше всего новых случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в Киеве — 92, во Львовской области — 73 и Ривненской области — 57.
По материалам: ukrinform.ru