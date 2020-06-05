Война на Донбассе: оккупанты резко увеличили количество обстрелов

В четверг, 4 июня, в зоне ООС на Донбассе более десятка раз боевики непризнанных республик открывали огонь по украинским военным.

Об этом сообщается в штабе ООС, передает «НБН«.

Так, в течение вчерашнего дня пророссийские террористы 14 раз обстреляли позиции ВСУ. Для стрельбы террористы использовали запрещенные минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и различное стрелковое оружие.

Вражеские обстрелы были совершены вблизи таких населенных пунктов как Красногоровка, Богдановка, Чермалык (два раза), Павлополе, Камянка (два раза), Авдеевка, Новолуганское (три раза), Ореховое (два раза), Новгородское.

К счастью, никто из украинских защитников не пострадал.

В штабе сообщают, что на все обстрелы противники им приходилось открывать ответный огонь. Такие действия заставили боевиков прекратить обстрелы.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 3 июня.