У Авакова показали, как "шумахерам" приносят протоколы о нарушениях

Видео

05.06.2020 20:52

Укринформ

Патрульные полицейские вместе с почтальонами вручили первые протоколы о превышении скоростного режима.

Видео выложил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сегодня патрульные полицейские вместе с почтальонами "Укрпочты" вручили под видеозапись первые протоколы о превышении скоростного режима двум правонарушителям. В первом случае водитель проехал со скоростью 102 километра в час при разрешенной 50 км/ч. Во втором — скорость составляла 129 км/ч, при разрешенной 50", — написал он.

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Как сообщал Укринформ, 1 июня в Киеве и Киевской области начала работать система автоматической фотовидеофиксации дорожного движения.

Камеры установлены в столице и на автомагистралях Киевщины в местах концентрации ДТП с тяжкими последствиями.

По материалам: ukrinform.ru