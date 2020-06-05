Украинцы смогут путешествовать в Грецию с 1 июля при условии стабильной эпидситуации — МИД

05.06.2020 16:52

Укринформ

Украина и Греция возобновят сообщение с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах.

Об этом шла речь во время телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с главой МИД Греческой Республики Никосом Дендиасом, сообщает пресс-служба МИД.

"Дмитрий Кулеба и Никос Дендиас выразили готовность возобновить сообщение между Украиной и Грецией с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах", — говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обменялись опытом относительно противодействия распространению коронавируса COVID-19 и преодоления последствий пандемии.

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Никос Дендиас пригласил Дмитрия Кулебу посетить Грецию с рабочим визитом, когда обстоятельства это позволят. Глава МИД Украины принял приглашение.

Стороны отметили важность всестороннего развития взаимовыгодных двусторонних отношений для развития торговли и инвестиций, сотрудничества в культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

Кулеба поздравил коллегу с председательством Греции в Комитете министров Совета Европы и призвал его предоставлять приоритетное значение тематике Украины в фокусе внимания этой организации.

Дендиас в ответ заверил, что Греция неизменно поддерживает евроинтеграционные стремления Украины.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

На сегодняшний день в Украине до 22 июня действует адаптивный карантин.

По материалам: ukrinform.ru