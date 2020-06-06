Больницам выделили почти миллиард за оказание помощи пациентам с COVID-19 в апреле

06.06.2020 12:14

Укринформ

Национальная служба здравоохранения Украины перечислила медицинским учреждениям почти 1 млрд грн за пакетами лечения COVID-19 в апреле.

Об этом на брифинге, который транслировался в Facebook, сообщила врио НСЗУ Оксана Мовчан, сообщает корреспондент Укринформа.

"По состоянию на сегодня НСЗУ выплатила почти 1 млрд грн за предоставление медпомощи пациентам с COVID-19 в апреле. В частности, выплаты получили все 25 центров экстренной медицинской помощи, 217 учреждений, оказывающих стационарную помощь, 676 медучреждений на оказание помощи мобильными бригадами и 91 медучреждение, которые оказывали стационарную медпомощь пациентам в апреле, но не входят в перечень больниц, определенных для госпитализации", — сказала Мовчан.

Она подчеркнула, что НСЗУ оплачивает услуги медицинских учреждений по тарифу, который включает доплаты медикам в размере до 300% к зарплате.

"Главный врач медучреждения, который подписывает контракт с НСЗУ, обязуется выплатить эти дополнительные средства медицинским и другим работникам, работающим непосредственно с пациентами с COVID-19. То есть, не всем работникам медучреждения, а тем, что лечат и выезжают к пациентам с коронавирусом или с подозрением на него", — сказала Мовчан.

Так, по данным НСЗУ, которые привела Мовчан, Днепропетровский, Черновицкий, Полтавский центры экстренной помощи уже выплатили необходимые доплаты сотрудникам. В частности, в Черновицком центре экстренной медпомощи, по словам Мовчан, средние выплаты составляют 14-15 тыс. грн, максимальные — 22 тыс. грн.

Она напомнила, что согласно требованиям, которые НСЗУ выдвигает больницам, пациент должен получить все необходимое лечение в зависимости от степени тяжести заболевания, поэтому все медучреждения, с которыми НСЗУ заключила контракты, имеют все необходимое оборудование, укомплектованные команды и способны круглосуточно предоставлять такую ​​помощь. Также, по словам Мовчан, в этих больницах должны быть все необходимые лекарства для лечения пациентов.

"В частности, в законтрактованных медучреждениях должно быть минимум четыре команды врачей и медперсонала, привлеченных к лечению пациентов с COVID-19. В составе одной команды — 12 медицинских работников, 3 врачей, и среди них обязательно анестезиолог, не менее 4 аппаратов ИВЛ, а также достаточное количество респираторов", — сказала Мовчан.

Она добавила, что НСЗУ не заключала контракты с теми больницами, которые не соответствовали хотя бы одному из этих требований.

Читайте также: В Украине коронавирусом заразились более пяти тысяч медиков

Как сообщалось, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 6 июня лабораторно подтверждены 26 514 случаев COVID-19, из них за последние сутки — 550. Выздоровели 11812 человек, умерли — 777.

С 1 апреля в Украине начался второй этап медицинской реформы. Им предусмотрено, что учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную (городские, районные больницы) и высокоспециализированную (областные больницы и центры) медицинскую помощь, будут получать денежные средства по договору с НСЗУ.

По материалам: ukrinform.ru