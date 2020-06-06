Два самолета с украинскими трудовыми мигрантами прилетят завтра в Польшу

05.06.2020 22:04

Укринформ

В субботу, 6 июня, в варшавском аэропорту имени Шопена приземлятся два самолета украинской авиакомпании МАУ, которые привезут в Польшу 184 трудовых мигрантов из Украины.



Об этом в комментарии Укринформу сообщил генеральный директор польской компании по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

"Дожно прилететь 184 человека, по 92 человека — на каждый самолет", — заявил Богдевич.

Он отметил, что 27 мая уже были сформированы списки граждан Украины на один самолет, но 29 мая Совет министров Польши своим распоряжением определил, что в самолетах, которые приземляются в польских аэропортах, может быть занята только половина мест. В этом контексте Богдевич отметил, что его компания должна была или отказаться от перевозки всех работников, зарегистрированных на один рейс, или организовать два. Поэтому было принято решение отправить из Украины два самолета, каждый из которых будет заполнен на 50%.

Генеральный директор Gremi Personal подчеркнул, что по прибытии в Варшаву украинские трудовые мигранты будут перевезены для прохождения 14-дневной обсервации в центр отдыха недалеко от города Лович Лодзинского воеводства в центре РП.

Богдевич отметил, что местная санитарно-эпидемиологическая станция может выборочно сделать тесты на выявление у украинцев коронавируса.

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Представитель Gremi Personal отметил, что после прохождения обсервации украинцы будут работать в Польше в потребительской сфере, перерабатывающей промышленности, логистике и тому подобное. Со всеми работниками компания подписала соглашение о трудоустройстве на три месяца.

Ранее, 24 мая, компания Gremi Personal перевезла из Украины в Польшу чартерным авиарейсом МАУ 178 трудовых мигрантов из Украины. По словам Богдевича, ни у одного из этой группы украинцев не обнаружен коронавирус.

Как сообщалось, с 15 марта пересечение украинской-польской границы затруднено из-за закрытия границ в связи с коронавирусом.

С 16 мая возобновлена работа пешего пункта пропуска "Шегини-Медика". Кроме того, на украинско-польской границе функционируют еще три автомобильных пункта пропуска: "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева" и "Рава-Русская-Гребенное".

По данным Главного управления статистики Польши, в стране сейчас может находиться более 1,2 млн украинцев.

По материалам: ukrinform.ru