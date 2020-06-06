Как украинцы оценивают год работы Зеленского на посту Президента

Опрос

06.06.2020 16:44

Укринформ

Больше половины украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Центром Socis.

"Больше половины (56,1%) населения считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. Наблюдается тенденция к возложению большей ответственности за социально-экономическую ситуацию в стране на Президента, чем на правительство", — говорится в сообщении.

По данным исследования в мае на Президента ключевую ответственность возлагает 28,6% населения, а на правительство – 21,9%. В марте соответствующие показатели составляли 31,4% (Президент) и 35,5% (правительство).

Владимир Зеленский остается политиком с самым положительным отношением населения (41,4 % респондентов относятся к нему очень положительно или положительно) и с самым высоким электоральным рейтингом (30,4% в первом туре). По сравнению с декабрем прошлого года его электоральный показатель снизился почти на 17% (в декабре 2019 г. составил 47,2%).

Ключевыми конкурентами для него являются Петр Порошенко (11,2%) и Юрий Бойко (10,7%). При этом электоральные рейтинги данных политиков с декабря прошлого года постепенно растут (в декабре рейтинг Петра Порошенко — 9,2%, а Юрия Бойко — 8,7%).

На третьем месте – Юлия Тимошенко и Игорь Смешко, электоральные показатели которых в мае составляли 5,5% и 4,4%.

Аналогичная ситуация наблюдается и среди политических партий. Так, в партии «Слуга народа» наивысший электоральный рейтинг (25%), на втором месте: «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,0%) и «Европейская солидарность» (11,4%). По сравнению с осенью прошлого года рейтинг партии «Слуга народа» снизился почти на 20% (в октябре 2019 года электоральный показатель данной партии составлял 44,0%). Первый год работы Владимира Зеленского на посту Президента оценивается населением достаточно критически. Так, в сравнении с опросом, проведенным в сентябре прошлого года, существенно возросли негативные чувства: разочарование (с 7% до 28,8%), отчаяние (с 2,8% до 6,2%), апатия (с 1,9% до 3,7%).

Соответственно уменьшились положительные ощущения. Например, уровень надежды уменьшился на 17% (с 45,5% в сентябре прошлого года до 28,5% в мае этого года). Вдвое (с 14,2% до 29,2%) увеличилась доля респондентов, которые считают, что избиратели сделали неправильный выбор, проголосовав за Владимира Зеленского.

Большая часть опрошенных придерживается мнения, что у Владимира Зеленского было больше провалов, чем побед на посту Президента. С сентября количество таких респондентов увеличилось почти втрое (с 13,9% до 37,9%).

По пятибалльной шкале выполнение Владимиром Зеленским своих предвыборных обещаний преимущественно оценивается на «1» («совсем не выполнено»).

За выполнение ключевых функций Президента респонденты также поставили такие оценки: за выполнение обязанностей Главнокомандующего среднее значение составляет 2,5, а за представительство Украины на международной арене — среднее значение равно 2,8.

Несмотря на критическую оценку первого года пребывания на посту, половина населения (51,3%) верит в то, что президентство Владимира Зеленского будет для страны успешным. Правда, количество таких оптимистов с сентября прошлого года уменьшилось почти на четверть (в сентябре составила 74,7%).

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Опрос был проведен 22-29 мая 2020 г. Всего опрошено 2000 человек методом телефонного интервью. Выборка репрезентует взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта.

По материалам: ukrinform.ru