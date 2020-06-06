Количество случаев COVID-19 растет из-за легкомыслия — Степанов

06.06.2020 18:05

Укринформ

Рост заболеваемости COVID-19 происходит из-за легкомыслия общества.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал в Facebook.

"Тренд повышения уровня заболеваемости последних нескольких дней имеет простое объяснение — наше общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава, а смягчение карантинных мер восприняло, как полную их отмену", — написал Степанов.

Министр подчеркнул, что власть избрала стратегию адаптивного карантина для постепенного выхода из коронавирусного кризиса. "Карантин ДЕЙСТВУЕТ до сих пор. Важно не путать понятие смягчения и отмены, ведь угроза COVID-19 такая же большая, как и прежде", — отметил глава Минздрава.

Он обратил внимание, что статистика увеличения количества случаев COVID-19 наблюдается и в других странах. Так, по словам Степанова, уровень передачи вируса в Германии за последние дни вновь превышает критическое значение. В Китае готовятся к новой вспышке. Еще одной страной, власти которой объявили о начале второй волны, стала Южная Корея. В Бразилии и Индии также фиксируются новые антирекорды.

"В Украине же последние недели наблюдалась положительная динамика заболеваемости. Но последние данные и легкомысленное отношение к собственной безопасности граждан — тревожные. Я понимаю, как все устали от карантина; хочется как можно быстрее вернуться к полноценной жизни, но у нас нет выбора. Война с вирусом пока не выиграна. И только своим поведением и соблюдением правил безопасности мы можем минимизировать активность его распространения", — написал Степанов.

Он призвал всех граждан соблюдать противоэпидемические правила. С ними можно ознакомиться на официальных ресурсах Минздрава.

"Пользуйтесь масками, антисептиками и следуйте социальной дистанции! Не пренебрегайте правилами и средствами индивидуальной защиты, ведь от этого зависит не только ваша жизнь, но и тех людей, кто с вами рядом!" — написал Степанов.

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Как сообщалось, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 6 июня лабораторно подтверждены 26 514 случаев COVID-19, из них за последние сутки — 550. Выздоровели 11 812 человек, умерли — 777.

По материалам: ukrinform.ru