Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 6 июня

В Украине продолжает расти число заболевших COVID-19: за прошедшие сутки снова было выявлено более 500 заболевших. В мире же количество заболевших превысило отметку в 6,8 миллиона.

Об этом сообщает «НБН«.

Как сообщают в СНБО, в Украине за сутки было обнаружено 550 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших в стране равно 26 514. Из этого количества:

летальные исходы — 777 (+ 15 за день) выздоровели — 11 812 (+ 440 за день) продолжают лечение — 13 925

В регионах и столице числится такое количество заболевших:

Черновицкая область — 3 585 (+ 66)

г. Киев — 3 375 (+ 83)

Львовская область — 2 053 (+ 65)

Ровенская область — 2 014 (+ 52)

Киевская область — 1 748 (+ 37)

Ивано-Франковская область — 1 533 (+ 26)

Закарпатская область — 1 301 (+ 21)

Тернопольская область — 1 255 (+ 22)

Харьковская область — 1 222 (+ 26)

Винницкая область — 1 116 (+ 23)

Волынская область — 1 037 (+ 29)

Одесская область — 986 (+ 16)

Днепропетровская область — 965 (+ 5)

Житомирская область — 870 (+ 15)

Кировоградская область — 546 (+ 8)

Хмельницкая область — 509 (+ 8)

Запорожская область — 488 (+ 11)

Черкасская область — 448 (+ 16)

Николаевская область — 307 (+ 0)

Полтавская область — 273 (+ 1)

Черниговская область — 257 (+ 7)

Донецкая область — 203 (+ 8)

Сумская область — 192 (+ 4)

Херсонская область — 179 (+ 0)

Луганская область — 52 (+ 1)

В Минздраве отмечают, что если число заболевших и далее будет расти, стране придется возвращаться к жесткому карантину.

Тем временем число заболевших активно растет и в мире. Больше всего заболеваний сейчас приходится на страны Южной Америки, особенно тяжелая ситуация в Бразилии. Всего в мире уже 6 876 357 (+ 172 343 за день) заболевших. Из них:

умерли — 398 582 (+ 5 349 за день)

выздоровели — 3 362 905 (+ 110 343 за день)

Наибольшее число зараженных в:

США — 1 695 912

Бразилия — 646 006

Россия — 458 689

Испания — 288 058

Великобритания — 283 311

Индия — 237 395

Италия — 234 531

Перу — 187 400

Франция — 186 538

Германия — 185 414

Турция — 168 340

Иран — 167 156

Чили — 122 99

Мексика — 110 026

В странах-соседях Украины такое число заболевших:

Россия — 458 689

Беларусь — 46 868

Польша — 25 410

Румыния — 20 103

Молдова — 9 247

Венгрия — 3 970

Словакия — 1 526

Напомним, ранее мы писали, что в Украине коронавирусом заболели более 5 000 врачей.