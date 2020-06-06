Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 6 июня
В Украине продолжает расти число заболевших COVID-19: за прошедшие сутки снова было выявлено более 500 заболевших. В мире же количество заболевших превысило отметку в 6,8 миллиона.
Об этом сообщает «НБН«.
Как сообщают в СНБО, в Украине за сутки было обнаружено 550 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших в стране равно 26 514. Из этого количества:
- летальные исходы — 777 (+ 15 за день)
- выздоровели — 11 812 (+ 440 за день)
- продолжают лечение — 13 925
В регионах и столице числится такое количество заболевших:
- Черновицкая область — 3 585 (+ 66)
- г. Киев — 3 375 (+ 83)
- Львовская область — 2 053 (+ 65)
- Ровенская область — 2 014 (+ 52)
- Киевская область — 1 748 (+ 37)
- Ивано-Франковская область — 1 533 (+ 26)
- Закарпатская область — 1 301 (+ 21)
- Тернопольская область — 1 255 (+ 22)
- Харьковская область — 1 222 (+ 26)
- Винницкая область — 1 116 (+ 23)
- Волынская область — 1 037 (+ 29)
- Одесская область — 986 (+ 16)
- Днепропетровская область — 965 (+ 5)
- Житомирская область — 870 (+ 15)
- Кировоградская область — 546 (+ 8)
- Хмельницкая область — 509 (+ 8)
- Запорожская область — 488 (+ 11)
- Черкасская область — 448 (+ 16)
- Николаевская область — 307 (+ 0)
- Полтавская область — 273 (+ 1)
- Черниговская область — 257 (+ 7)
- Донецкая область — 203 (+ 8)
- Сумская область — 192 (+ 4)
- Херсонская область — 179 (+ 0)
- Луганская область — 52 (+ 1)
В Минздраве отмечают, что если число заболевших и далее будет расти, стране придется возвращаться к жесткому карантину.
Тем временем число заболевших активно растет и в мире. Больше всего заболеваний сейчас приходится на страны Южной Америки, особенно тяжелая ситуация в Бразилии. Всего в мире уже 6 876 357 (+ 172 343 за день) заболевших. Из них:
умерли — 398 582 (+ 5 349 за день)
выздоровели — 3 362 905 (+ 110 343 за день)
Наибольшее число зараженных в:
- США — 1 695 912
- Бразилия — 646 006
- Россия — 458 689
- Испания — 288 058
- Великобритания — 283 311
- Индия — 237 395
- Италия — 234 531
- Перу — 187 400
- Франция — 186 538
- Германия — 185 414
- Турция — 168 340
- Иран — 167 156
- Чили — 122 99
- Мексика — 110 026
В странах-соседях Украины такое число заболевших:
- Россия — 458 689
- Беларусь — 46 868
- Польша — 25 410
- Румыния — 20 103
- Молдова — 9 247
- Венгрия — 3 970
- Словакия — 1 526
Напомним, ранее мы писали, что в Украине коронавирусом заболели более 5 000 врачей.