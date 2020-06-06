Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 6 июня

Главное Общество
Христина Качоровська0

В Украине продолжает расти число заболевших COVID-19: за прошедшие сутки снова было выявлено более 500 заболевших. В мире же количество заболевших превысило отметку в 6,8 миллиона.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — kdvr.com

Об этом сообщает «НБН«.

Как сообщают в СНБО, в Украине за сутки было обнаружено 550 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших в стране равно 26 514. Из этого количества:

  1. летальные исходы — 777 (+ 15 за день)
  2. выздоровели — 11 812 (+ 440 за день)
  3. продолжают лечение — 13 925

В регионах и столице числится такое количество заболевших:

  • Черновицкая область — 3 585 (+ 66)
  • г. Киев — 3 375 (+ 83)
  • Львовская область — 2 053 (+ 65)
  • Ровенская область — 2 014 (+ 52)
  • Киевская область — 1 748 (+ 37)
  • Ивано-Франковская область — 1 533 (+ 26)
  • Закарпатская область — 1 301 (+ 21)
  • Тернопольская область — 1 255 (+ 22)
  • Харьковская область — 1 222 (+ 26)
  • Винницкая область — 1 116 (+ 23)
  • Волынская область — 1 037 (+ 29)
  • Одесская область — 986 (+ 16)
  • Днепропетровская область — 965 (+ 5)
  • Житомирская область — 870 (+ 15)
  • Кировоградская область — 546 (+ 8)
  • Хмельницкая область — 509 (+ 8)
  • Запорожская область — 488 (+ 11)
  • Черкасская область — 448 (+ 16)
  • Николаевская область — 307 (+ 0)
  • Полтавская область — 273 (+ 1)
  • Черниговская область — 257 (+ 7)
  • Донецкая область — 203 (+ 8)
  • Сумская область — 192 (+ 4)
  • Херсонская область — 179 (+ 0)
  • Луганская область — 52 (+ 1)

В Минздраве отмечают, что если число заболевших и далее будет расти, стране придется возвращаться к жесткому карантину.

Тем временем число заболевших активно растет и в мире. Больше всего заболеваний сейчас приходится на страны Южной Америки, особенно тяжелая ситуация в Бразилии. Всего в мире уже 6 876 357 (+ 172 343 за день) заболевших. Из них:

умерли — 398 582 (+ 5 349 за день)
выздоровели — 3 362 905 (+ 110 343 за день)

Наибольшее число зараженных в:

  • США — 1 695 912
  • Бразилия — 646 006
  • Россия — 458 689
  • Испания — 288 058
  • Великобритания — 283 311
  • Индия — 237 395
  • Италия — 234 531
  • Перу — 187 400
  • Франция — 186 538
  • Германия — 185 414
  • Турция — 168 340
  • Иран — 167 156
  • Чили — 122 99
  • Мексика — 110 026

В странах-соседях Украины такое число заболевших:

  • Россия — 458 689
  • Беларусь — 46 868
  • Польша — 25 410
  • Румыния — 20 103
  • Молдова — 9 247
  • Венгрия — 3 970
  • Словакия — 1 526

Напомним, ранее мы писали, что в Украине коронавирусом заболели более 5 000 врачей.


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