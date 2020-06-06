В Украине коронавирусом заразились более пяти тысяч медиков

06.06.2020 10:27

Укринформ

За время пандемии COVID-19 в Украине зафиксировано 5016 случаев заболевания коронавирусной болезнью среди медицинских работников.

Об этом на брифинге 6 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Всего за все время пандемии заболело 26 514 человек. Из них 1903 ребенка, а также 5016 медработников. Всего выздоровели 11 812 человек, а летальных исходов — 777", — сообщил Степанов.

За прошедшие сутки заболели 44 ребенка и 53 медицинских работника. Из 550 новых подтвержденных больных COVID-19 госпитализированы 142 человека.

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За минувшие сутки проведено 17 739 тестов, из них 10 983 — исследования методом ПЦР, 6756 — ИФА-тестирования.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев за сутки зарегистрировано в Черновицкой области — 66, Львовской области — 65, Ривненской области — 52, и в Киеве — 83.

По материалам: ukrinform.ru