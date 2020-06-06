Минздрав не запрещал партнерские роды — Степанов

06.06.2020 11:24

Укринформ

Министерство здравоохранения не запрещало на центральном уровне проведение партнерских родов.

Об этом на брифинге 6 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Минздрав не запрещал на центральном уровне именно партнерские роды, таких решений не было. У нас есть определенные ограничения в связи с эпидемией в Украине, в связи с карантинными мероприятиями. Эти ограничения, наши рекомендации прежде всего направлены на то, чтобы максимально снизить риск инфицирования тех или иных людей. И если мы говорим о больнице, то конечно ограничение пребывания в больнице людей, которым не оказывается медицинская помощь. Это делается ради здоровья и жизни украинцев, в том числе и при родах", — сказал Степанов.

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Ранее в ряде СМИ и в социальных сетях сообщалось, что роженицам отказывают в проведении партнерских родов.

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 6 июня лабораторно подтверждены 26 514 случаев COVID-19, из них за последние сутки — 550. Выздоровели 11812 человек, умерли — 777.

По материалам: ukrinform.ru