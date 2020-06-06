СБУ сообщила о подозрении "детективам", которые прослушивали и следили за украинцами

06.06.2020 05:29

Укринформ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении соучредителю и работнику детективной фирмы, которые прослушивали и следили за гражданами.

Об этом говорится в сообщении ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области

"Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу столичной частной охранной компании, представители которой проводили негласную прослушку и видеонаблюдение за гражданами", — говорится в сообщении.

По данным следствия, соучредитель фирмы совместно со своим подчиненным за деньги сбывали информацию с ограниченным доступом. Фигуранты, в частности, реализовывали заказчикам распечатки телефонных соединений и данные из закрытых баз.

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Стоимость нескольких дней трафика одного телефонного номера составляла 8 тысяч гривень, информация из базы данных — 10 тысяч гривень за 4 граждан, материалы слежки за человеком — 50 тысяч гривень в сутки.

Соучредителю компании сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации), его подчиненному — по ч. 1 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни).

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Досудебное следствие завершено, планируется направление обвинительного акта в суд.

Оперативники СБУ разоблачили злоумышленников в декабре прошлого года.

Фото: СБУ

По материалам: ukrinform.ru