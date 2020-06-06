Шесть областей и Киев не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

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06.06.2020 13:16

Укринформ

По состоянию на 6 июня шесть регионов Украины и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических ограничений.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным, пока не готовы к ослаблению карантина г. Киев, Волынская, Донецкая, Житомирская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Согласно данным, пока не готовы к ослаблению карантина г. Киев, Волынская, Донецкая, Житомирская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью кроватных мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

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Данные по определенным критериям из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.

Как сообщалось, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 6 июня лабораторно подтверждено 26 514 случаев COVID-19, из них за последние сутки — 550. Выздоровели 11 812 человек, умерло — 777.

По материалам: ukrinform.ru