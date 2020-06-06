Трансплантация в Индии: глава Минздрава рассказал об украинцах, “застрявших” в клинике

06.06.2020 11:18

Укринформ

Министерство здравоохранения контролирует процесс лечения украинских граждан за рубежом, а все задержки с лечением, которые произошли, в частности в Индии, связанные с ограничениями из-за пандемии COVID-19.

Об этом на брифинге 6 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Министерство здравоохранения контролирует сейчас все, что у нас происходит, в том числе и за рубежом. Для нас важен каждый пациент, и неважно, где он лечится. Если конкретно говорить об Индии, там сейчас находятся семь пациентов, из которых два находятся на стационарном лечении, еще пять на амбулаторном лечении. Эти задержки вышли из-за пандемии, из-за тех ограничений, которые были в Индии. Мы постоянно держим связь с клиникой, где проходят лечение наши пациенты", — отметил Степанов.

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Он отметил, что сейчас уже есть определенные сдвиги относительно ускорения предоставления медпомощи украинским пациентам в Индии, и после снятия карантинных мер в этой стране трансплантация, которую ожидают украинские пациенты, будет проведена как можно быстрее.

Также Степанов отметил, что в Минздраве вопросам трансплантации будет уделяться особое внимание — будет создано отдельное подразделение, которое будет заниматься вопросами трансплантации и лечения за рубежом. Он отметил важность развития трансплантации в Украине, поскольку в Украине все необходимое для этого есть.

По материалам: ukrinform.ru