В Нацполиции сказали, сколько "воров в законе" сейчас находятся в Украине

06.06.2020 00:57

Укринформ

В Украине сейчас находится 15-20 так называемых "воров в законе", но заезжает в нашу страну около 50, что составляет ориентировочно 10% от их мирового количества.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил председатель НПУ Игорь Клименко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы говорим о 15-25 «ворах в законе», которые находятся в Украине, но их приезжает в Украину значительно больше. В мире где-то 450 «воров в законе». В Украину приезжает примерно 50, и очень часто эти «воры в законе» руководят преступными организациями на расстоянии. Но вдумайтесь: 10 процентов «воров в законе» осело в Украине", — сказал Клименко.

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Председатель Нацполиции уточнил, что большинство «воров в законе» – не украинцы; это этнические грузины, русские, и так далее.

"Украинцев (среди них – ред.) менее 6 процентов. И, как правило, «воры в законе» не имеют украинского паспорта", — отметил он.

Клименко пояснил, что «на сегодня мы видим, что все криминальные группировки работают на «вора в законе».

«В дополнение, те деньги, которые идут от деятельности каждой криминальной группировки, оседают у «вора в законе». Отсюда эти лица имеют возможность влиять как на социально-политическое, так и на социально-экономическое состояние государства. Более того, они влияют и на массовые мероприятия, могут дестабилизировать ситуацию как в отдельном регионе за эти средства, так и в дальнейшем в государстве в целом», — уточнил глава НПУ.

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По его словам, документирование «вора в законе» — это тяжелый интеллектуальный длительный процесс, который осуществляют профессиональные оперативники.

«Мы говорим о том, что будем документировать и документируем эти группы «снизу» и идем к «вору в законе», а не «сверху» называем человека, что он руководитель организованного криминального сообщества, и идем от него к другим группам. Если мы раскрываем преступную группу, то впоследствии доходим от него до криминального авторитета, потом доходим до «смотрящего», до «положенца», а только потом – до «вора в законе». Это технически, интеллектуально очень трудно доказать», — уточнил он.

Он уточнил, что ранее полиция задокументировала, в частности, в прошлом году и в этом году, 11 таких человек, и часть из них находится в пунктах временного содержания.

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Как сообщал Укринформ, 4 июня Верховная Рада в повторном втором чтении приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом" (2513).

По материалам: ukrinform.ru