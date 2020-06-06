В Турцию после карантина прибыли на лечение первые пациенты из Украины

06.06.2020 10:28

Укринформ

В Стамбул из Украины на лечение и обследование прилетели первые пациенты, вместе с сопровождающими прибыл 81 человек.

Об этом в Twitter сообщил генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

«Встретили спецрейс SkyUp из Киева в Стамбул, на лечение и обследование в местных клиниках прибыли 81 гражданин Украины — пациенты и их сопровождающие», — написал Гаман.

Он поблагодарил авиакомпанию за рейс и бесплатные билеты для пациентов.

Генконсул Украины в Стамбуле встретился с вице-губернатором Стамбула Имаилом Шанли, офис которого находится в аэропорту «Стамбул».

«Обсудили ситуацию в Украине и Турции в условиях COVID-19, вопрос восстановления международного авиасообщения. Поблагодарил за содействие в решении ряда вопросов в аэропорту Стамбула для возвращения наших граждан в Украину», — сообщил дипломат.

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Как сообщалось, Турция с 20 мая разрешила гражданам ряда стран, среди которых — Украина, приезжать на лечение при условии регистрации в Международной системе медицинского обслуживания USHAŞ и соблюдения всех требований в рамках противодействия распространению коронавируса.

Фото: @CGUinIstanbul

По материалам: ukrinform.ru