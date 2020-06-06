В Украине в этом году за преступления против журналистов — более 400 расследований

06.06.2020 14:28

Укринформ

В этом году украинскими правоохранителями расследовалось свыше 400 уголовных производств за преступления против представителей СМИ.

Об этом в видеообращении сказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"В текущем году правоохранителями расследовалось более 400 уголовных производств этой категории. Благодаря принятым дополнительным мерам сейчас уже завершено досудебное расследование по более сотни таких производств", — сообщила Венедиктова.

Она отметила, что за нарушение прав журналистов подозрение в этом году объявлено почти двум десяткам человек. В частности, в конце апреля сообщалось о подозрении лицу, которое в августе прошлого года препятствовало законной профессиональной деятельности трех журналистов телеканала «112 Украина» по освещению деятельности лесоперерабатывающего предприятия. Ведется следствие.

Также Венедиктова сообщила, что за 5 месяцев в суд уже направлено около 10 обвинительных актов.

Генпрокурор признала, что в Украине быть журналистом — опасно, и ситуацию нужно в корне менять.

"Гонгадзе, Шеремет, Веремей, Сергиенко, Бузина — ни по одному из этих убийств еще не поставлена ​​законная точка. Тем временем журналисты продолжают испытывать препятствование профессиональной деятельности, давление, получать угрозы о применении насилия и подвергаться физической расправе. Журналистов преследуют за критику или разоблачение, у них незаконно изымают собранный материал, отбирают технику, бьют. Все эти факты непременно должны проверяться органами правопорядка и на каждый из них должна быть соответствующая оперативная реакция", — подчеркнула Венедиктова.

Дополнительным фактором риска для журналистов, как отметила генпрокурор, является война.

"В условиях вооруженного конфликта далеко не единичны случаи похищения корреспондентов и операторов представителями незаконных вооруженных формирований, преследование их на оккупированных территориях. В Крыму есть факты незаконных задержаний гражданских журналистов", — сказала Венедиктова.

Она напомнила, что в марте Офис генерального прокурора создал рабочую группу для постоянного мониторинга и анализа состояния надзора за соблюдением законов в уголовных процессах этой категории, активизации всех процессов в них.

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Как сообщал Укринформ, НСЖУ с начала этого года зафиксировал 30 нападений на журналистов.

В Украине сегодня, 6 июня, отмечается День журналиста. Праздник установлен согласно указу Президента Украины 25 мая 1994 года.

По материалам: ukrinform.ru