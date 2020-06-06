Убийство Тлявова: суд будут просить продлить арест обвиняемым

06.06.2020 13:37

Укринформ

Следующие судебные заседания по делу погибшего в Переяславе-Хмельницком 5-летнего Кирилла Тлявова назначены на 18 и 19 июня, на них планируется исследовать протоколы следственных экспериментов.

Об этом в видеообращении сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Следующее судебное заседание назначено на 18 и 19 июня 2020 года. В их ходе планируется, в частности, исследовать протоколы следственных экспериментов. Также прокурором подготовлено ходатайство о продлении срока содержания под стражей полицейскому и продление действия обязательств, возложенных судом на других обвиняемых» , — отметила она.

Венедиктова отметила, что "установление справедливости в отношении маленького Кирилла — дело чести для всей системы уголовной юстиции".

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По ее словам, пришло время "исправлять недостатки и просчеты в деятельности правоохранительных и других государственных органов, чтобы предотвращать преступления, вызывающие недоверие общества ко всей системе".

Как сообщал Укринформ, 3 июня 2019 года пятилетний Кирилл Тлявов из Переяслава-Хмельницкого Киевской области умер в больнице от огнестрельного ранения в голову, которое получил 31 мая.

Сначала полиция заявляла, что мальчик во время прогулки упал и ударился головой о камень. Однако во время операции у него обнаружили огнестрельное ранение головы.

В скорости были задержаны работники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Владимир Петровец и Иван Приходько, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, как утверждали свидетели, устроили стрельбу по бутылкам.

Голосеевский районный суд Киева 4 июня 2020 года избрал им меры пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога.

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Во время досудебного расследования было установлено, что на месте преступления во время стрельбы находились еще двое гражданских лиц. Одному из них ГБР 18 июля также объявило подозрение. Другой — этонесовершеннолетний парень.

В начале марта 2020 года двух подозреваемых в убийстве мальчика выпустили из СИЗО под залог. Сейчас под стражей остался один подозреваемый — бывший полицейский Иван Приходько, которому суд продлил меру пресечения до 26 июня. Несовершеннолетний передан под надзор матери.

С конца декабря 2019 года дело слушается в суде.

По материалам: ukrinform.ru