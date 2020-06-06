Укринформ назвал Журналиста года

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06.06.2020 13:54

Укринформ

Журналистами года в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" стала собственный корреспондент в Германии Ольга Танасийчук и фотокорреспондент Сергей Гудак.

Победителей конкурса на День журналиста объявил генеральный директор Укринформа Александр Харченко.



Ольга Танасийчук

"Тексты Ольги Танасийчук всегда профессиональные, но при этом живые, экспрессивные, так сказать, “с нотками” репортажа. В то время, когда мир движется к автоматизации в подготовке новостей, это глоток свежего воздуха. Вместе с тем ее материалы и очень современные, значительная часть из них – мультимедийные, с большим количеством фотографий ( в этой “номинации” Ольга является чемпионом среди агентских «пишущих» журналистов) и видео», — отметил Харченко.

По его словам, мобильность и оперативность, которые так важны для информагентств, общая установка "вижу цель – не вижу препятствий" — это про работу Ольги Танасийчук на таких значимых для Украины событиях, как переговоры в Нормандском формате или Мюнхенский форум. “Чтобы получить эксклюзивные комментарии или интервью для агентства, для нее не проблема "поймать-настоять дать интервью" (самые рейтинговые ньюсмейкеры всегда спешат!), а потом “дожать” вопросами, на которые ньюзмейкеру не очень хочется отвечать ( “и на кой черт я согласился на это интервью?”)”, — добавил гендиректор Укринформа.

Ольга Танасийчук – заслуженный журналист Украины, владеет несколькими европейскими иностранными языками и разговорным китайским. В корпункте Укринформа в Берлине работает уже 5 лет. До этого более 10 лет была собственным корреспондентом Укринформа в Пекине (КНР). А ее общий стаж работы в Укринформе — более четверти века, с 1993 года.



Сергей Гудак

Сергей Гудак — один из ведущих репортеров фотовидеослужбы агентства, собкор в Закарпатской области.



Рынок на путях Боржавской узкоколейной железной дороги. Фото: Сергей Гудак

Как отметил гендиректор Укринформа, "Сергей — невероятный трудоголик, обладает феноменальной нацеленностью на событие и всегда оказывается там, где происходит самое главное. Снимает неутомимо, неизвестно, как техника выдерживает этот темп. Его репортажи из больницы, где лечат людей, инфицированных коронавирусом, видимо, видел каждый в Украине. Для него не возникал вопрос, должен ли он снимать там. И он снимал, работал как ювелир, тонко, изящно, сохраняя абсолютную документальность, умудрялся насыщать снимок богатой образностью и символизмом. А после этого продолжал, как всегда, делать свою работу в повседневном напряженно-творческом режиме".



Долина нарциссов. Фото: Сергей Гудак

Производство сыра овцеводами Закарпатья / Фото: Сергей Гудак, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru