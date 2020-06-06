Зеленский поздравил журналистов: Я уже сполна ощутил остроту вашего пера
Зеленский поздравил журналистов: Я уже сполна ощутил остроту вашего пера
06.06.2020 16:17
Укринформ
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником и пожелал им сил и вдохновения.
Поздравления глава государства опубликовал в Facebook и выставил также свое фото с известными украинскими журналистами, снятое в парке на велосипедной прогулке.
«Любознательные, оперативные, внимательны к деталям, быстрые на слово и ноги, иногда настойчивые, но всегда с обостренным чувством справедливости. Это все — о наших украинских журналистах», — отметил Зеленский.
Он заверил, что всегда будет уважать и защищать журналистов. «И хотя за первый год на посту Президента я уже сполна ощутил остроту вашего пера, но не перестану вас уважать и защищать. И в дальнейшем буду отвечать на ваши вопросы. Даже в неожиданных местах и условиях! Как-то за рулем велосипеда», — отметил глава государства.
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Президент подчеркнул, что представители СМИ — это залог демократии и развития гражданского общества и еще один канал общения власти и народа. «Вы и сами — четвертая власть. А власть — это еще и ответственность. Об этом тоже не следует забывать. Сил и вдохновения вам, уважаемые журналисты! С праздником!», — написал Зеленский.
Как сообщалось, в Украине 6 июня отмечается День журналиста. Праздник установлен согласно указу Президента Украины 25 мая 1994 года.
По материалам: ukrinform.ru