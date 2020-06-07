Дистанция, маски, антисептики: Степанов призывает не пренебрегать карантинными правилами

07.06.2020 12:34

Укринформ

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев не пренебрегать карантинными мерами, несмотря на смягчение карантина.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я обращаюсь к каждому гражданину Украины и настойчиво прошу не пренебрегать правилами, которые рекомендует Минздрав. Соблюдайте социальную дистанцию, пользуйтесь масками, пользуйтесь антисептиками. Это все важно, это все то, что будет беречь ваше здоровье и вашу жизнь. Подумайте о своих близких, которых вы можете инфицировать", — сказал Степанов.

Он отметил, что обществу следует не путать смягчение карантина с полной его отменой. По словам министра, статистика последних дней показывает, что фиксируется заболевание у более чем 500 человек ежедневно.

Степанов добавил, что сейчас и в других странах наблюдается увеличение заболеваемости коронавирусом.

"Уровень передачи вируса в Германии в последние дни превышает критическое значение. Также Китай, откуда началась пандемия, тоже объявил о возможности новой вспышки. Еще одной страной, где власти объявили о начале второй волны, является Южная Корея, также Бразилия, Индия показывает большое количество заболеваемости коронавирусом", — сказал глава Минздрава.

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Как сообщалось, по состоянию на 7 июня в Украине лабораторно подтверждено 26 999 случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 485 новых случаев.

В мире зарегистрировано 6 982 883 случая коронавируса, в частности 402 273 человека умерли и 3 413 416 выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru