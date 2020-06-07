Лето опоздало на три недели: весна в Украине продолжалась 116 дней

07.06.2020 17:05

Укринформ

Нынешнее лето пришло в Киев с трехнедельным опозданием.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Метеорологическое лето началось 5 июня, аж на 3 недели позднее климатического срока", — говорится в сообщении.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднесуточная температура воздуха 4 июня составила +13,6°С, а это значит, что это был последний день метеорологической весны, которая длилась с 10 февраля — в целом 116 дней.

Читайте также: Лето пришло: в понедельник прогреет до +32°

Отмечается, что согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха будет повышаться и метеорологическое лето, хоть с опозданием, но вступит в свои права. Среднесуточная температура воздуха в Киеве в пятницу составляла +16,5° С и дальше будет расти.

В обсерватории добавили, что позже всего лето за 140 лет пришло в Киев 7 июня — в 1990 и 2001 годах.

фото: М.Ковальчук

По материалам: ukrinform.ru