На Банковой прокомментировали общение Зеленского со СМИ во время велопробега

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07.06.2020 16:21

Укринформ

Общение Президента Владимира Зеленского в День журналиста с представителями отечественных СМИ в неформальной обстановке было интересным и продуктивным.

Об этом Офис Президента сообщил в Facebook в воскресенье, 7 июня.

Общение Президента со СМИ во время велопробега фото: Офис Президента

"Вчера, в День журналиста, Президент Владимир Зеленский провел велопробег с представителями отечественных СМИ. Общение в неформальной обстановке показалось интересным и продуктивным", — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в поздравлении журналистов с профессиональным праздником заверил, что всегда будет уважать и защищать журналистов, хотя за первый год в должности "уже сполна ощутил" остроту их пера.

фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru