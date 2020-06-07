На Банковой прокомментировали общение Зеленского со СМИ во время велопробега
На Банковой прокомментировали общение Зеленского со СМИ во время велопробега
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07.06.2020 16:21
Укринформ
Общение Президента Владимира Зеленского в День журналиста с представителями отечественных СМИ в неформальной обстановке было интересным и продуктивным.
Об этом Офис Президента сообщил в Facebook в воскресенье, 7 июня.
Общение Президента со СМИ во время велопробега фото: Офис Президента
"Вчера, в День журналиста, Президент Владимир Зеленский провел велопробег с представителями отечественных СМИ. Общение в неформальной обстановке показалось интересным и продуктивным", — говорится в сообщении.
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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в поздравлении журналистов с профессиональным праздником заверил, что всегда будет уважать и защищать журналистов, хотя за первый год в должности "уже сполна ощутил" остроту их пера.
фото: Офис Президента
По материалам: ukrinform.ru