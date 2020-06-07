На Банковой прокомментировали общение Зеленского со СМИ во время велопробега

Общество
Таисия Слепцова0
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На Банковой прокомментировали общение Зеленского со СМИ во время велопробега

На Банковой прокомментировали общение Зеленского со СМИ во время велопробега

Фото

07.06.2020 16:21

Укринформ

Общение Президента Владимира Зеленского в День журналиста с представителями отечественных СМИ в неформальной обстановке было интересным и продуктивным.

Об этом Офис Президента сообщил в Facebook в воскресенье, 7 июня.

На Банковой прокомментировали общение Зеленского со СМИ во время велопробега

Общение Президента со СМИ во время велопробега фото: Офис Президента

На Банковой прокомментировали общение Зеленского со СМИ во время велопробега

На Банковой прокомментировали общение Зеленского со СМИ во время велопробега

На Банковой прокомментировали общение Зеленского со СМИ во время велопробега

На Банковой прокомментировали общение Зеленского со СМИ во время велопробега

"Вчера, в День журналиста, Президент Владимир Зеленский провел велопробег с представителями отечественных СМИ. Общение в неформальной обстановке показалось интересным и продуктивным", — говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленский поздравил журналистов: Я уже сполна ощутил остроту вашего пера

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в поздравлении журналистов с профессиональным праздником заверил, что всегда будет уважать и защищать журналистов, хотя за первый год в должности "уже сполна ощутил" остроту их пера.

фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru


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