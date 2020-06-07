Степанов прокомментировал "требования" детсадов к родителям в случае выявления COVID-19

07.06.2020 11:29

Укринформ

Родители не должны закупать средства защиты для детей в детские сады, потому что это должна делать администрация заведения.

Об этом на брифинге 7 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"О закупке антисептиков, о закупке масок и остальных вещей, которые используются в детских садах в связи с рекомендациями Минздрава и существующими карантинными ограничениями, то это должна делать исключительно администрация заведения, исключительно владельцы этого заведения. Нигде не предусмотрено, что родители это должны закупать", — сказал Степанов.

Он отметил, что требования справок и определенных писем в детсадах от родителей о том, что они не будут иметь претензий в случае заражения их ребенка коронавирусом, является самодеятельностью руководства детского сада и не предусмотрено ни одним нормативным документом в Украине.

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Как сообщал Укринформ, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что ответственность за соблюдение противоэпидемических мероприятий в детских садах лежит на местной власти и владельцах, если учреждения частные, контроль осуществляет Госпродпотребслужба.

По состоянию на 7 июня в Украине лабораторно подтверждено 26 999 случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 485 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru