Степанов рассказал, чего Украина ожидает от членства в Комитете по здравоохранению ЕС

07.06.2020 03:57

Укринформ

Членство Украины в Комитете по здравоохранению Евросоюза даст возможность обеспечить интеграцию отечественной медицинской отрасли со стандартами ЕС.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Для нас это (членство в комитете — ред.) очень важно. Именно поэтому мы обращались к структурам Европейского Союза по поводу принятия нас в состав комитета, ведь это общение с нашими коллегами, быстрое реагирование на ситуацию, в том числе во время пандемии. Это быстрые шаги на пути развития нашей медицины и введение стандартов ЕС. А это возможно только при общении с коллегами, участии в принятии тех или иных решений. Поэтому это важный шаг в европейской интеграции именно украинской медицины", — подчеркнул глава Минздрава.

Он напомнил, что Украину уже приняли в качестве наблюдателя в Комитет по здравоохранению Евросоюза, сформирована делегация для участия в заседаниях этой структуры. Возглавляет делегацию министр здравоохранения, также в ее состав входит заместитель министра по вопросам евроинтеграции. Сейчас Украина ожидает определения даты заседания этого комитета, добавил Степанов.

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Как сообщалось, Европейская комиссия в мае подтвердила запрос Украины на участие в Комитете по здравоохранению ЕС в качестве наблюдателя.

Этот комитет — главный орган, где страны Евросоюза проводят совместные консультации по мерам реагирования на кризисные ситуации. В состав комитета входят представители высокого уровня всех стран ЕС.

По материалам: ukrinform.ru