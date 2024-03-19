В декабре прошлого года партизаны сообщали, что агент «Атеш» проник на Дубненский машиностроительный завод в Московской области, где ему удалось получить доступ к ценной информации. Секретные документы позволили узнать реальные возможности предприятия, в частности о провале по выполнению плана производства на 2022 год, информирует «НБН».

Представители военного движения рассказали, что им удалось узнать больше деталей о работе завода. В «Атеш» отметили, что руководитель департамента ОПК государства-террориста Андрей Перегудов требует от директора предприятия увеличения объемов выпуска крылатых ракет Х-32.

В частности, в течение года россияне намерены изготовить 224 единицы такого оружия, однако, по информации партизан, они уже начали выбиваться из графика производства.

Фото – t.me/atesh_ua

Фото – t.me/atesh_ua

Фото – t.me/atesh_ua

Фото – t.me/atesh_ua

Фото – t.me/atesh_ua

Фото – t.me/atesh_ua

Напомним, в оперативном командовании «Юг» назвали причину паузы в массированных ракетных атаках российских захватчиков на Украину.