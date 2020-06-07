Стерненко вызывают в СБУ для вручения подозрения

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07.06.2020 17:51

Укринформ

Активист Сергей Стерненко заявил, что его вызвали на допрос в Службу безопасности Украины для вручения подозрения.

Об этом он написал в Facebook.

"Мне подготовили сообщение о подозрении за самозащиту.

Уже официально. Об этом свидетельствует новый вызов в СБУ, который я сегодня получил. В вызове указано, что меня как свидетеля вызывают для вручения уведомления о подозрении 9 июня в 10:00 ", — написал Стерненко.

Он отметил, что уже направил ответ следователю, что не сможет явиться на допрос по объективным причинам, поскольку вызов получен за 2 дня до даты, на которую вызывают, а КПК в ст. 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня.

"За такой срок (учитывая еще, что завтра выходной) я не успею подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников. Поэтому если им нужно, чтобы я появился, пусть вызывают на другую дату, чтобы я смог должным образом реализовать свое право на защиту ", — отметил активист.

Он добавил, что подозрение ему подготовили по ст. 115 — умышленное убийство.

Как сообщалось, 14 мая активист Сергей Стерненко заявил, что его вызывают в СБУ на понедельник, 18 мая для сообщения о подозрении.

Стерненко уточнил, что следователь СБУ в вызове не указал, для участия в каких следственных и процессуальных действиях его вызывают.

Ранее фанатское движение WBC ультрас "Динамо" обнародовало заявление о поддержке Стерненко и предупредило о мобилизации из-за возможного задержания экс-лидера одесского "Правого сектора".

6 мая обнародовали свои заявления по ситуации вокруг возможного заключения Стерненко еще шесть фанатских движений Украины: ультрас "Волыни", запорожского "Металлурга" и другие. В этот же день в 9 городах Украины прошли акции "Руки прочь от Стерненко — имею право на защиту".

Как сообщал Укринформ, вечером 24 мая 2018 г. двое злоумышленников совершили нападение на 23-летнего Стерненко и его девушку. Отбиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

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По фактам нападений на Стерненко в данное время осуществляется процессуальное руководство в трех уголовных производствах, еще по одному — обвинительный акт в отношении подозреваемого нападавшего направлен в суд.

В марте 2020 года ряд правозащитных и общественных организаций призвал правоохранителей беспристрастно расследовать уголовное дело, возбужденное по факту нападения на общественного активиста Сергея Стерненко.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что следствие в любом случае предъявит подозрение активисту.

По материалам: ukrinform.ru