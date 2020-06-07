В Минздраве рассказали, как закупают ИФА-тесты

07.06.2020 11:14

Укринформ

Закупка тестов иммуноферментного анализа на определение антител к коронавирусной инфекции (ИФА-тесты) проходит децентрализовано.

Об этом на брифинге 7 июня проинформирвал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Закупка ИФА-тестов проходит децентрализовано, поскольку лаборатории, которые могут работать с ИФА-тестсистемами, находятся в районных, областных больницах, городских больницах. Поэтому такая возможность предоставлена ​​именно местным органам власти, местным больницам, их закупают и используют в соответствии с утвержденным алгоритмом Минздрава ", — сказал Степанов.

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Он отметил, что на сегодняшний день было сделано около 40600 ИФА-тестов.

Как сообщал Укринформ, в Украине в конце мая начали тестирование методом ИФА, который позволяет выявить в организме человека антитела к коронавирусу.

По состоянию на 7 июня в Украине лабораторно подтверждено 26 999 случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 485 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru