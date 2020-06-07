Украина на втором месте среди в Европе по темпам распространения рака — Минздрав

07.06.2020 16:08

Укринформ

Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака. Сейчас на учете в стране почти 1 млн человек с онкологической патологией, которые успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии", — говорится в сообщении.

Как отмечает ЦОЗ, с каждым годом увеличивается количество людей, которые возвращаются к нормальной жизни после лечения онкологического заболевания. Однако, предостерегают в Минздраве, у тех, кто поборол онкозаболевания, высокий существует риск развития еще одного злокачественного новообразования, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеопороза.

"Чтобы улучшить реакцию организма на лечение, ускорить выздоровление, снизить риск рецидива и улучшить качество жизни, следует соблюдать правила здорового питания, физической активности и внимательно следить за состоянием здоровья", — советуют медики.

Для этого регулярно и открыто общайтесь с врачом.

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Обязательно сообщайте врачу, если у вас появились новые симптомы, беспокоит боль, усталость или бессонница. Сообщите о лекарствах, витаминах или травах, которые принимаете. Следуйте инструкциям относительно плановых обследований. Это поможет выявить ранние признаки нового или того же рака, предупредить другие сопутствующие заболевания.

Соблюдайте здоровый образ жизни. Сохранение физической активности может улучшить результаты лечения и снизить риск рецидива рака молочной железы, толстой кишки и эндометрита (слизистой оболочки матки). Важно предварительно проконсультироваться с врачом и постепенно увеличивать активность.

Избыточный вес увеличивает риск рецидива. Проконсультируйтесь с врачом относительно продуктов, которые следует употреблять. Эксперты рекомендуют: фрукты, овощи и цельные зерна. Избегайте продуктов с высокой степенью переработки и красного мяса. Ограничьте потребление фаст-фудов и другой пищи с высоким содержанием жира, крахмала или сахара. Не используйте биологически активные добавки для профилактики рака.

Откажитесь от вредных привычек. По данным ВОЗ, ежегодно в мире 22% онкобольных умирают от рака, возникшего вследствие курения. Отказавшись от курения, можно уменьшить риск развития рака на 70%.

Употребление алкоголя может повысить уровень эстрогена в крови, что теоретически может увеличить риск рецидива.

Контролируйте время проведения на солнце. Ультрафиолетовое излучение наиболее интенсивно с 10 утра до 16 дня. Ежедневно используйте солнцезащитный крем SPF с уровнем защиты не менее 30.

7 июня — Международный день людей, переболевших раком.

По материалам: ukrinform.ru